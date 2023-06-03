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Hindistan’da yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 288 ölü!

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Giriş: 03.06.2023 12:02
Hindistan'ın doğusunda sekiz vagonlu bir yolcu treni, yük treni ile çarpıştıktan sonra raydan çıktı. Kazada en az 288 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi de yaralandı.
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