Hindistan’da yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 288 ölü!

Hindistan'ın doğusunda sekiz vagonlu bir yolcu treni, yük treni ile çarpıştıktan sonra raydan çıktı. Kazada en az 288 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi de yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN