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Hindistan ve Pakistan savaşının asıl nedeni ticaret yolu anlaşması mı?

Hindistan ve Pakistan savaşının asıl nedeni ticaret yolu anlaşması mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 02:34
Hindistan ve Pakistan arasından karşılıklı misillemeler sürerken savaşa dair pek çok konu dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgede savaş başlamadan önce imzalanan ticaret yolu anlaşmasının çatışmaların başlamasındaki asıl neden mi? Gazeteci Mete Sohtaoğlu A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulunarak asıl meselenin Hint Okyanusu'nda Trump'ın hakim olmaya çalışması olduğunu ifade etti. Sohtaoğlu "ABD'nin Hindistan'ın desteklemesinin sebebi tersane meselesidir. Ticaret savaşlarıyla nakliye koridor hattında tüm dünyanın gözü tamamen Kuzey Kutbu rotasıdır." ifadelerini kullandı.
Hindistan ve Pakistan savaşının asıl nedeni ticaret yolu anlaşması mı?
Hindistan ve Pakistan savaşının asıl nedeni ticaret yolu anlaşması mı?
Hindistan ve Pakistan savaşının asıl nedeni ticaret yolu anlaşması mı?
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