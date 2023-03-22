Hilmi Daşdemir’den A Haber’de Habertürk ve Kübra Par’a sert tepki: Milli meselelerde sakin olamam!

Habertürk yayınında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyerek, CHP-HDP görüşmesi ve terör örgütü PKK noktasındaki tartışmaları yerden yere vururken sunucu Kübra Par tarafından engellenen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaşananlara A Haber’de sert sözlerle yüklendi. Daşdemir, "Şimdi bu düşünce özgürlüğü falan gibi bu işi hafifletmeye çalışmak bir algı operasyonunun sonucudur. Sesim kesildi ve duyulmadı. Kübra Par’ın daha önce de yayınlarda taraflı davrandığına şahit oldum. Mahir Başarır’ın ‘Ordu Katar’a satılmıştır' sözlerine de ben tepki göstermiştim. Ben milli meselelerde sakin olamam. İkiyüzlülüğe tepki gösterdim. İlk kez bir yayından ayrıldım. Bir daha olsa yine terk ederdim. Milletin bir ferdi olarak bana yakışan budur." dedi.