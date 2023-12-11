HEDEP’ten CHP’ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP'e ittifak teklifi yapmaya hazırlanırken, HEDEP'ten dikkat çeken mesaj geldi. Partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Bizi yedek bir güç olarak görüyorlar" diyerek CHP'ye rest çekti.

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