07 Mart 2023, Salı
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HDP'nin çağrısı sonrası CHP yandaşları harekete geçti! Meral Akşener'e aba altından sopa: "'HDP'yle görüşmeyin' diye ambargo koyacak hali yok"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, bu akşam "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." restini çekti. Aynı dakikalarda CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Akşener'e gönderme yaparak, "Artık Akşener'in "HDP'yle görüşmeyin" diye ambargo koyacak hali yok. İttifak sola doğru genişlemeli" diye konuştu.