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HDP’liler ile CHP’lilerin halay ittifakı! Terörden gözaltına alınan CHP’li HDP gecesinde

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 10:29
Güncelleme:12.07.2022 11:03
Adana'da HDP il başkalığı tarafından düzenlenen geceye, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile bazı bürokratların da katıldığı ortaya çıktı. Gecede kaydedilen görüntülerde, Buyruk'un "Dağlara gel dağlara" türküsüyle halay çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
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