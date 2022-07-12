12 Temmuz 2022, Salı
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HDP’liler ile CHP’lilerin halay ittifakı! Terörden gözaltına alınan CHP’li HDP gecesinde
Adana'da HDP il başkalığı tarafından düzenlenen geceye, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile bazı bürokratların da katıldığı ortaya çıktı. Gecede kaydedilen görüntülerde, Buyruk'un "Dağlara gel dağlara" türküsüyle halay çekmesi dikkatlerden kaçmadı.