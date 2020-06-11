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HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun savunduğu FETÖ'cü bakın kim çıktı! | Video

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Giriş: 11.06.2020 10:18
Güncelleme:11.06.2020 10:24
Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonunda özel harekat polisince gözaltına alınan ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından savunulan zanlının, "FETÖ tarafından gönderilen paraları örgüt üyelerine dağıttığı, FETÖ aleyhine ifade verenleri tehditle vazgeçirdiği ve FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırdığı" iddia edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, meslekten ihraç polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün Adana merkezli, Mersin ve İstanbul'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 58 zanlı gözaltın alınmıştı.

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Bu çalışmada, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde zanlı T.S.'nin evine ise özel harekat polisiyle operasyon düzenlenmiş, polis önce kapıyı çalıp açmalarını istemiş, ancak aile polisi oyalayınca özel harekat polisi koçbaşı ile kapıyı kırıp eve girmek zorunda kalmış ve zanlıyı gözaltına almıştı.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından, "şafak vakti polis kapı kırıp evlere giriyor, suçu mahpus arkadaşlarının ailelerine erzak yardımı yapmak" diye paylaşımda bulunarak FETÖ zanlısına arka çıkmıştı.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ

Ancak polisin 63 ayrı adrese baskın yaptığı, T.S.'nin polise silahla karşı koyabileceği değerlendirilerek adresine özel harekat ile girildiği öğrenildi. Ayrıca zanlının ev aramasında ruhsatsız silah ve telsiz de ele geçirildi. Zanlının telsizi ne amaçlı bulundurduğu polis frekanslarının yüklü olup olmadığının belirlenmesi için muhabere şube müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Zanlı hakkında, "FETÖ tarafından gönderilen paraları örgüt üyelerine dağıttığı, FETÖ aleyhine ifade verenleri tehditle vazgeçirdiği ve FETÖ zanlılarını yurt dışına kaçırdığı" iddia ediliyor.

Emniyette gözaltında olan T.S.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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