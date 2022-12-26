HDP’li Sezai Temelli’den Paris paylaşımı! “Paris yanıyor” deyip apar topar sildi

Terör örgütü PKK yandaşlarına, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkardıkları olaylarla ilgili olarak HDP'li Sezai Temelli'den destek amaçlı bir paylaşım geldi. Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan temelli, "Paris yanıyor, bırakın yansın" şeklinde bir tweet attı. Ancak gelen tepkilerin ardından paylaşımı kaldırarak özür diledi.

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