05 Nisan 2022, Salı
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HDP’li Semra Güzel YPG’ye mi kaçtı? Suriye'de mi Almanya'da mı?
HDP'li Semra Güzel'in Şırnak'taki Hezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği tespit edildi. Suriye'de YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.