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HDP’li Semra Güzel YPG’ye mi kaçtı? Suriye'de mi Almanya'da mı?

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 11:32
HDP'li Semra Güzel'in Şırnak'taki Hezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği tespit edildi. Suriye'de YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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