05 Nisan 2022, Salı
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HDP'li Semra Güzel Nasıl Kaçtı? Hezil Çayı üzerinden PKK/YPG bilgesine geçtiği iddia edildi
PKK’lı teröristler ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel, Hezil Çayı üzerinden yurt dışına kaçtığı iddiasıyla gündemde. Meclis’te dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel’le ilgili detayları Irak sınırından A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.