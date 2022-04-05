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HDP'li Semra Güzel Nasıl Kaçtı? Hezil Çayı üzerinden PKK/YPG bilgesine geçtiği iddia edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2022 16:51
PKK’lı teröristler ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel, Hezil Çayı üzerinden yurt dışına kaçtığı iddiasıyla gündemde. Meclis’te dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel’le ilgili detayları Irak sınırından A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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