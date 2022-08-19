HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu terleten sorular: 'PKK' sorusuna kaçamak cevap verdi seyircilerden büyük tepki gördü

HDP'nin vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK ile bağlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruda zor anlar yaşadı. Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'ın, "HDP Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden toprak koparmak istiyor mu, özerk bir devlet kurmak istiyor mu istemiyor mu?" sorusuna kaçamak yanıt veren Gergerlioğlu, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...