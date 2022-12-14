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HDP'li Öcalan İmamoğlu'na verilen ceza için 'Kılıçdaroğlu'na operasyon' dedi

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Giriş: 14.12.2022 23:02
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama süreci tamamlanmayan gelişme için muhalefet temsilcileri algı operasyonlarına girişti. Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı. CHP'nin ittifak ortağı HDP'den ise dikkat çeken bir yorum geldi. Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP vekili Ömer Öcalan, yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliği nedeniyle CHP içerisinde istenmediğini söyleyen Öcalan, "Kılıçdaroğlu’nun Alevi ve Kürt kimliği CHP içindekileri rahatsız ediyor. 6'lı masa bu işi becermezse birileri bu işi yapar. Verilen ceza İmamoğlu'nu daha fazla öne çıkardı. Bu mahkeme sonucunda İmamoğlu kazandı." diye konuştu.
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