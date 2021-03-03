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HDP'li Mithat Sancar darbeci ağzıyla hükümeti tehdit etti

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Giriş: 03.03.2021 11:00
Güncelleme:03.03.2021 11:16
Son dakika haberi... HDP tehdit dili ile konuşmayı sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar grup toplantısında kürsüdeydi. 28 Şubat üzerinden iktidarı hedef aldı. "28 Şubat'ın akıbeti ne olduysa bu iktidarın da akıbeti o olacak" diyerek tehditler savurdu. Sancar,  "HDP kapatılsın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

HDP tehdit dili ile konuşmayı sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar grup toplantısında kürsüdeydi. 28 Şubat üzerinden iktidarı hedef aldı. "28 Şubat'ın akıbeti ne olduysa bu iktidarın da akıbeti o olacak" diyerek tehditler savurdu. Sancar, "HDP kapatılsın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

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