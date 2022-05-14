14 Mayıs 2022, Cumartesi
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HDP'li Alican Önlü terörist Aysel Doğan'ın cenazesinde polise saldırdı! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu tepkisi | İşte o görüntüler
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli vekili Alican Önlü, Almanya'da ölen terörist Aysel Doğan'ın cenaze törenine katıldı. HDP'li Önlü, provokasyon girişimine izin vermeye polislere saldırdı. İçişleri Bakanı Soylu, PKK destekçisi HDP'li Alican Önlü'nün polise saldırdığı anların görüntülerini "Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..." ifadelerine yer verdi.