HDP'li 9 vekile "Kobani" fezlekesi

Son dakika haberi... Kobani soruşturması kapsamında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli fezleke süreci başladı. HDP'liler, 6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika haberi... Kobani soruşturması kapsamında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli fezleke süreci başladı. HDP'liler, 6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.