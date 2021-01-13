13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li 9 vekile "Kobani" fezlekesi

HDP'li 9 vekile "Kobani" fezlekesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2021 12:31
Güncelleme:13.01.2021 12:35
Son dakika haberi... Kobani soruşturması kapsamında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli fezleke süreci başladı. HDP'liler, 6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika haberi... Kobani soruşturması kapsamında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli fezleke süreci başladı. HDP'liler, 6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika: HDPli 9 milletvekili hakkında Kobani fezlekesi! Aralarında Pelvin Buldan da var SON DAKİKA: HDP'Lİ 9 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA "KOBANİ" FEZLEKESİ! ARALARINDA PELVİN BULDAN DA VAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP'li 9 vekile Kobani fezlekesi
HDP'li 9 vekile "Kobani" fezlekesi
Selçuk Bayraktar'dan Telegram'a özel paylaşım! İşte Akıncı PT-3'ün o anları
Selçuk Bayraktar'dan Telegram'a özel paylaşım! İşte Akıncı PT-3'ün o anları
El Bab yeniden kuruluyor
El Bab yeniden kuruluyor
CHP neden nefret pompalıyor? Tek amaçları var
CHP neden nefret pompalıyor? Tek amaçları var
Aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı randevusu nasıl alınır?
ABD'nin iki yüzü
ABD'nin iki yüzü
CHP'nin numarasını açıkladı
CHP'nin numarasını açıkladı
HDP Millet İttifakı'nın neresinde?
HDP Millet İttifakı'nın neresinde?
Mahmut Övür CHP Genel Başkanı’nın psikanalizini yaptı
Mahmut Övür CHP Genel Başkanı’nın psikanalizini yaptı
İçimizde bir hain var!
İçimizde bir hain var!
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Mehmetçik'ten yardım eli
Mehmetçik'ten yardım eli
Daha Fazla Video Göster