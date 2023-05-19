HDPKK Kılıçdaroğlu için her yolu deniyor! İç savaş sözleri sonrası şimdi de darbe çığırtkanlığı

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı başarısız sonuçla HDPKK'da hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak bu durum sonrası HDPKK'lılar Kılıçdaroğlu'na yönelik yeni destek açıklamaları yaparken şimdi de darbe söylemini piyasaya sürdü. HDP'nin vekili Kemal Bülbül "Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır" diyerek kaos çağrısı yaptı. İşte detaylar...

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