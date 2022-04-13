13 Nisan 2022, Çarşamba
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HDP’den İBB kadrosuna! Öce CHP üyeliği sonra İBB kadrosu verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katıldığı tespit edilen kişileri nasıl işe aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını, örgüt mensuplarına açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ifşa olan HDP'li isimleri CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.