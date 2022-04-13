13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’den İBB kadrosuna! Öce CHP üyeliği sonra İBB kadrosu verildi

HDP’den İBB kadrosuna! Öce CHP üyeliği sonra İBB kadrosu verildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2022 08:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katıldığı tespit edilen kişileri nasıl işe aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını, örgüt mensuplarına açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ifşa olan HDP'li isimleri CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’cü isimden Kılıçdaroğlu’na övgü!
FETÖ'cü isimden Kılıçdaroğlu’na övgü!
FETÖ bağlantılı isimden Kılıçdaroğlu’na övgü
FETÖ bağlantılı isimden Kılıçdaroğlu'na övgü
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi
İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha!
İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha!
HDP’den İBB kadrosuna
HDP’den İBB kadrosuna
Yangın mağdurlarına çifte bayram
Yangın mağdurlarına çifte bayram
Torba yasa teklifi Meclis’te
Torba yasa teklifi Meclis'te
Kimlikler çalındı iddiasına yalanlama
"Kimlikler çalındı" iddiasına yalanlama
Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur!
"Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur!"
İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor
İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor
“Ek istihdam” projesini duyurdu
“Ek istihdam” projesini duyurdu
Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük
"Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük"
Daha Fazla Video Göster