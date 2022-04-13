HDP’den İBB kadrosuna! Öce CHP üyeliği sonra İBB kadrosu verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katıldığı tespit edilen kişileri nasıl işe aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını, örgüt mensuplarına açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ifşa olan HDP'li isimleri CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.

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