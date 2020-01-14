Canan Kaftancıoğlu’ndan HDP ile ittifak itirafı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın bir yayın organına skandal açıklamalarda bulundu. İsim vermeden HDP ile yan yana gelinmesi gerektiğini savunan Kaftancıoğlu, PKK bağlantısı nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına da sahip çıktı.