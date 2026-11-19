Çin'deki tarihi zirvede hangi başlıklar öne çıkıyor? Prof. Dr. Yaşar Sarı A Haber'de değerlendirdi

A Haber yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Çin'in Şencen kentinde gerçekleşen temasların arka planını ve Trump, Putin ile Şi Cinping arasındaki dengeleri değerlendirdi. İran Savaşı'nın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı, Rusya ile enerji ticareti, ABD-Çin ticaret savaşları ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu başlıklarını ele alan Sarı, üç ülkenin de masada kendi stratejik önceliklerinin bulunduğuna dikkat çekti.