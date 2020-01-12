Demirtaş yazdı Kaftancıoğlu sahneledi! CHP-HDP ittifakı tiyatroda buluştu

Kamuoyu önünde inkâr etmelerine rağmen yerel seçimlerde ve Türkiye'nin çıkarına olan her meselede ittifak halinde olan CHP-HDP ittifakı bir kez daha kanıtlandı.

DEMİRTAŞ YAZDI CHP SAHNELEDİ

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitap Jülide Kural tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Tiyatroya katılan CHP'li isimlerin çokluğu dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nun Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflarda CHP ve HDP'li isimlerin verdiği samimi pozlar dikkat çekti.

Tiyatroya katılanlar arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yer aldı.

İzleyiciler arasında Kadir İnanır'ın da olması dikkat çekti.

İŞTE TİYATROYA KATILAN CHP VE HDP'Lİ İSİMLER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Kadir İnanır da oyunu izledi.