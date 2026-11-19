Çin'in Şencen kentinde tarihi zirve: Trump, Putin ve Şi bir araya geliyor

Çin'in Şencen kentinde düzenlenen zirvede sabah açılışının ardından diplomasi trafiği hız kazandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in aktardığı bilgilere göre, APEC programı kapsamındaki ikili temaslarda ABD Başkanı Donald Trump, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile 1 saat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 40 dakika görüştü; tüm hazırlıkların tamamlandığı üçlü zirvenin ise başlaması bekleniyor.