HDP kirli yüzünü bir kez daha gösterdi! Yeni sokak çağrısı

Pandemi sürecinde dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artınca Türkiye'de de düzenleme yapıldı. Ülke ve dünya zorlu bir süreçten geçerken HDP bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Faturalar bahane edilerek sokak çağrısı yapıldı, eylemlerde parti ambleminin kullanılmaması istendi.

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