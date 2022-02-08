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HDP kirli yüzünü bir kez daha gösterdi! İkinci Kobani provokasyonu mu?

A Haber
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Giriş: 08.02.2022 13:00
Kandil işaret etti, HDP bildiri yayımladı. Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor? Perde arkası ne? Öte yandan 367 krizinin aktörleri yine devrede. Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İkinci Kobani provokasyonu mu? İKİNCİ KOBANİ PROVOKASYONU MU?
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