06 Temmuz 2023, Perşembe
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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon! Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri bulundu
Esenyurt'ta HDP ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin bulunduğunu belirleyen terör polisi, ilçe binasına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda terörist fotoğrafı, yasaklı yayın, pankartla beraber Öcalan fotoğrafları ele geçirildi.