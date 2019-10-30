HDP Diyarbakır il binası önünde gerginlik! Direnen analara kameralı fişleme

Diyarbakır'da, anaların HDP il binasının önünde tam 55 aile orada haftalardır PKK'nın dağa kaçırdığı evlatlarını bekliyor. HDP'li yöneticiler, anne-babaların, önünde oturma eylemi yaptığı o binanın güvenlik kameralarını değiştirdi. Eski kameralarda evlatlarının görüntüsü olduğunu savunan aileler ise "delilleri yok ediyorlar" diyerek tepki gösterdi.