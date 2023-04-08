08 Nisan 2023, Cumartesi
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HDP destekli 7’li koalisyonda liste savaşları! CHP kargaşadan nasıl kurtulacak?
HDP'li 7’li koalisyonda liste mesaisi sürüyor. Gözler bugün yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıda listelere son şekli verilecek. Koalisyonun küçük ortaklarına ne kadar kontenjan ayrılacağı netleşecek. Batı Türkiye'deki seçimle neden yakından ilgileniyor? ABD ve Rusya'nın Türkiye seçimindeki tavrı ne anlama geliyor? Koalisyonun mesajları kamuoyunda nasıl bir karşılık buluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Cüneyt Akalın değerlendirdi.