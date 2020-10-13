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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1 dünyada 2'nciyiz

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Giriş: 13.10.2020 13:03
Güncelleme:13.10.2020 14:12
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Ağustos ayı sanayi rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.

Bakan Albayrak: OECD'de 1 dünyada 2'nciyiz
Bakan Albayrak: OECD'de 1 dünyada 2'nciyiz
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