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Havalimanı metrosunda geri sayım! İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman hizmete giriyor?

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 14:42
İstanbul havalimanı metrosunun açılışı için geri sayım başladı. Peki metro hattı ne zaman hizmete girecek? Detayları metronun içini gezen ve çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.
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