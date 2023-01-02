Havalimanı metrosunda geri sayım! İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman hizmete giriyor?

İstanbul havalimanı metrosunun açılışı için geri sayım başladı. Peki metro hattı ne zaman hizmete girecek? Detayları metronun içini gezen ve çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.

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