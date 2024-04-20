Havacılıkta dev anlaşmalar! 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada Hava Kuvvetleri Komutanlığının gelişen ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edeceklerini bildirmişti. A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında Prof. Dr. Mesut Hakkı Casin havacılıkta yapılan dev anlaşmaları değerlendirdi.

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