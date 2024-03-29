29 Mart 2024, Cuma
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Hastane yoluna asfalt dökmeyen İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yaptı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde yapılan Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmayarak İstanbul'a en büyük "ihanetlerinden" birini yapmıştı. Hastane yolunu yapmayan İmamoğlu, Koç ailesinin Riva’daki golf sahasına özel yol yaparak asfalt döktü.