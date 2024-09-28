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Hasan Nasrallah sonrası ne olur? Uzman isim A Haber’de

Hasan Nasrallah sonrası ne olur? Uzman isim A Haber’de

Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 28.09.2024 12:29
İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü açıklamasından sonra A Haber canlı yayınına katılan Mete Sohtaoğlu önemli değerlendirmeler bulundu. Sohtaoğlu, Hasan Nasrallah’ın yerine Irak’tan birinin atanmasından sonra İsrail’in önce Irak’a sonra Suriye’ye saldıracağını söyledi.
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