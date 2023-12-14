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Hasan Bitmez için TBMM'de tören düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 16:12
Vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te tören düzenlendi. Bitmez, yarın İstanbul'da ebediyete uğurlanacak Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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