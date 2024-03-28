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Hasan Baltacı’nın videosu ortaya çıktı! CHP’li başkan adayı vatandaşı böyle tehdit etti: Elimde kalırsın kimse alamaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 09:04
CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı'nın bir vatandaşı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Baltacı'nın daha önce de Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ı tehdit ettiği iddiası da ortaya atılmıştı.
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