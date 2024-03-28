Hasan Baltacı’nın videosu ortaya çıktı! CHP’li başkan adayı vatandaşı böyle tehdit etti: Elimde kalırsın kimse alamaz

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı'nın bir vatandaşı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Baltacı'nın daha önce de Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ı tehdit ettiği iddiası da ortaya atılmıştı.

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