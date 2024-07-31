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Haniye suikastında İran'ın parmağı var mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu iş İran ile ortak yapım bir suikasttır

Haniye suikastında İran'ın parmağı var mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu iş İran ile ortak yapım bir suikasttır

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 09:09
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikastte şehit edildi. Suikastın arkasında ABD ve İsrail mi var? Suikastte İran'ın parmağı var mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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