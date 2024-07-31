31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Haniye suikastında İran'ın parmağı var mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu iş İran ile ortak yapım bir suikasttır
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikastte şehit edildi. Suikastın arkasında ABD ve İsrail mi var? Suikastte İran'ın parmağı var mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.