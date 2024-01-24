Hangi araca ne kadar vergi ödenecek? 2024 yılında motorlu taşıtlar vergisi 58,46 oranında arttı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2024 yılına ilişkin birinci taksitin 31 Ocak'a kadar yatırılması gerekiyor. Hangi araca ne kadar vergi ödenecek? Ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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