Hane geliri ne demek, kimleri kapsıyor? Taksitler sabit mi artış oranları nedir?

TOKİ konutlarına başvuru şartları belli oldu. Anne baba ve çocuklar mı sadece anne baba mı? Reşit olmuş çocuk hane gelirine dahil mi? 240 ay vade sürecince enflasyonun artması durumunda ödenecek taksit tutarı artar mı yoksa sabit mi kalacak? Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler? Sosyal konut projesi ev-kira fiyatlarını düşürecek mi? Sosyal konut projeleri ne zaman teslim edilecek? İşte yüzyılın kampanyasıyla ilgili merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınına konuk olan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas verdi.

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