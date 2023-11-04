Hamas'ın "savunma planı" ne? İsrail toplu kara saldırısı mı, nokta operasyon mu yapacak?

KATİL İsrail’in 360 kilometrekarelik Gazze’de bebeklere karşı açtığı savaşta 29. güne girildi. Sivillerin üzerinde her yerden ölüm yağıyor. Savaş suçlarının hiçe sayıldığı bölgede ABD’nin şımartıp maşa olarak kullandığı İsrail 10 bine yakın masumu öldürdü. Peki Gazze üzerinden kim ne planlıyor? İsrail'in saldırıları ile Orta Doğu'da kimin ajandasında ne var? Bölgesel savaş riski artıyor mu? ABD, İngiltere ve Fransa donanmaları neden Doğu Akdeniz'de? İsrail'in nihai hedefi Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri sürmek mi? Bölge yeniden dizayn mı ediliyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan NATO eski şube eski Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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