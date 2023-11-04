Hamas'ın "savunma planı" ne? İsrail toplu kara saldırısı mı, nokta operasyon mu yapacak?
KATİL İsrail’in 360 kilometrekarelik Gazze’de bebeklere karşı açtığı savaşta 29. güne girildi. Sivillerin üzerinde her yerden ölüm yağıyor. Savaş suçlarının hiçe sayıldığı bölgede ABD’nin şımartıp maşa olarak kullandığı İsrail 10 bine yakın masumu öldürdü. Peki Gazze üzerinden kim ne planlıyor? İsrail'in saldırıları ile Orta Doğu'da kimin ajandasında ne var? Bölgesel savaş riski artıyor mu? ABD, İngiltere ve Fransa donanmaları neden Doğu Akdeniz'de? İsrail'in nihai hedefi Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri sürmek mi? Bölge yeniden dizayn mı ediliyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan NATO eski şube eski Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Gazze'yi vuruyor. Saldırılarda binlerce sivil ölürken on binlercesi yaralandı. Bölgede 1 milyondan fazla Gazzeli yerinden oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın." açıklamasını yaptı.
İsrail'e ait insansız hava aracı Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evini füzeyle vurdu. İsmail Haniye, 2016 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. Güvenlik açısından Hamas liderleri genellikle yurtdışında kalıyor. Haniye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Bölgedeki gelişmeleri NATO eski şube eski Dr. Kemal Olçar şöyle değerlendirdi: Hastaneler, okullar ve inanç merkezleri son kaledir. İsrail ordu mantığına göre bakarsak bu kaleleri düşürmeye çalışıyor. İsrial, Hamas'ın özellikle tünel çıkışlarının hastane, camiler ve kiliselerde olduğunu varsayıyor. Hamas'ın buraları askeri maksatla kullandığını varsayıyorlar. Yaralı Kassam Tugayları'nın burada tedavi edildiği iddia ediyor ancak bunlar hep yalanlandı. Ambulans konvoyunun vurulmasının Uluslararası Hukuk nezdinde bir anlaşılır yeri yok. İsrail Hamas üzerinden gerekçeler üretiyor ama bunlar tamamen yalan. İsrail'in hedef aldığı okul-hastane veya ibadethaneler de tamamen sivil insanlar var. Hamas'ın da buralarda tünel çıkışı yok. Tünel haritalarında böyle bir çıkış yok.
Şifa ve Kudüs hastaneleri baya uzun bir süredir vuruyor. Bunun içinde bir de okullar var. Hepsi sivil hedef. Bunun yanında camiler ve mülteci kampları var. Yani sözün özü İsrail hep sivilleri vurdu. İsrail ordusu güvenli diye bir koridor haritası atıyor ve Filistin halkına tuzak kurup konvoyları vuruyor. Bazı insanlar konvoylar halinde gidiyor onları da vuruyor. Bunun yanında ambulans konvoyunu vuruyor. İsrail'in bunları vurmak için ürettiği gerekçeler tamamen propaganda ve yalandır. Burada hedef tamamen Filistin halkının tamamen ortadan kalkmasıdır.
Kuşatmada prensip gereği bütün girişler ve çıkışlar tutulur. Bunun tarihte çok örneği vardır. Dışarıdan gelecek olan takviyelerin engellenmesi gerekir. Tarihte bu taktik uygulandığı için rahat şekilde ele geçirme işlemi yapabiliyordu. İsrail'in yapmış olduğu kuşatma bu koşulların hiçbiri yok. Bölgeye giriş-çıkışlar çok fazla. Kuzey ile güneyi ayırmak için girdiği yer tarım alanı ve boş bir bölge. Buraya tank birlikleri ile kapama yapılabilir. İsrail birliklerinin kuşatma yapacağı yerleri elde tutma imkanı yok. İsrail Beyt Hanun bölgesine çok girip çıktı keşifler yapmaya çalıştı ama olması Hamas burayı savundu.
Kuzeyden girdiği yerler de boş arazi ve meskun mahal çok yok. Burada kaldılar ve giriş-çıkışları kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama burada İsrail birliği olarak duramazsınız. Kuşatma aylar sürecek bir iştir ve Hamas'ın tünellerde yığınakları var. Çok fazla mühimmat ve gıda stoku var. İsrail buradan ne kadar olabilir? Bu birlikler burada beklediği sürece Hamas bunları yıpratır. Kuşatmada hedef içeri girmeden kayıp yaşamadan takviyeleri engelleyerek sindirerek teslim olmasını sağmaktır. Hamas teslim olmaz ve bir kaybı yok aynı zamanda stok kaybı da yok. Aylarca devam edecek stokları var. Hamas teslim olmayacak. Hamas hatta tünellerden çıkıp belli noktalarda sabotaj yapacaktır. İsrail burada beklediği sürece yıpranacak.
İsrail ordusu kayıp vermeden bu harekatı yapmak istiyor. Ancak bunun tersi oluyor ve İsrail halkının buna karşı tepkisi olacaktır. İsrail birlikleri toprak üstünde belirli yerlerde giriş ve çıkışları kontrol etmek zorunda ya da devreyi dolaşması gerekiyor ki bu da onları hassas ve hedef haline getirir. Gazze içinde 5 katlı olan 30 metre derinlikten fazla olan tünel haritası açığa çıkmadı. Bazı tünellerin haritası ortaya çıktı ve Hamas, İsrail askerinin buraya girmesine müsaade etti. Burada ne tuzaklar kurulduğunu bilmiyoruz. Hamas, İsrail birliklerinin içeri girmesinden sonra bu sahte tünelleri patlatıyor. Bunlar aldatmak için açığa çıkarılmış galeriler ve tüneller ağı.
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