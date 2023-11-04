Hamas'ın "savunma planı" ne? İsrail toplu kara saldırısı mı, nokta operasyon mu yapacak?

Kuzeyden girdiği yerler de boş arazi ve meskun mahal çok yok. Burada kaldılar ve giriş-çıkışları kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama burada İsrail birliği olarak duramazsınız. Kuşatma aylar sürecek bir iştir ve Hamas'ın tünellerde yığınakları var. Çok fazla mühimmat ve gıda stoku var. İsrail buradan ne kadar olabilir? Bu birlikler burada beklediği sürece Hamas bunları yıpratır. Kuşatmada hedef içeri girmeden kayıp yaşamadan takviyeleri engelleyerek sindirerek teslim olmasını sağmaktır. Hamas teslim olmaz ve bir kaybı yok aynı zamanda stok kaybı da yok. Aylarca devam edecek stokları var. Hamas teslim olmayacak. Hamas hatta tünellerden çıkıp belli noktalarda sabotaj yapacaktır. İsrail burada beklediği sürece yıpranacak.