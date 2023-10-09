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Hamas sızmayı nasıl başardı? Bundan sonra bölgeyi ne bekliyor?

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 11:20
Hamas hangi bölgelere nasıl sızdı? MOSSAD saldırıyı öngöremedi? İsrail-Hamas çatışmasının bitmesi için hangi adım atılabilir? İsrail kıyamet savaşına mı hazırlanıyor? İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı? Bundan sonra ne olacak? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan verdi.
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