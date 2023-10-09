Hamas sızmayı nasıl başardı? Bundan sonra bölgeyi ne bekliyor?

Hamas hangi bölgelere nasıl sızdı? MOSSAD saldırıyı öngöremedi? İsrail-Hamas çatışmasının bitmesi için hangi adım atılabilir? İsrail kıyamet savaşına mı hazırlanıyor? İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı? Bundan sonra ne olacak? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN