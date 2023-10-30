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Hamas esirlerin görüntüsünü yayınladı! İsrailli rehineden Netanyahu'ya "bizi öldürüyorsunuz" tepkisi

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 17:36
Hamas, İsrailli esirlerin yeni görüntülerini yayınladı. Video kaydında serbest bırakılmaları için gerekli adımların atılmadığını söyleyen bir rehine kadın, Netanyahu'ya tepki gösterdi.
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