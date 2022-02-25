25 Şubat 2022, Cuma
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Halk TV sunucusu Kadri Gürsel'den akılalmaz sözler! Rusya-Ukrayna savaşı için bulduğu 'çözüm' pes dedirtti
CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı değerlendirildi. Kadri Gürsel'in krize bulduğu 'çözüm' ise pes dedirtti. Konuyu Türkiye'ye bağlayan sunucu Kadri Gürsel, işgale en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne sürdü.