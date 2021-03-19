Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal "Selahattin Demirtaş" açıklaması: Terörden uzak duran birisi

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV'de bir program yapan Ayşenur Arslan, cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’ı terörden uzak duran birisi olarak tanımlayarak skandala imza attı.

CHP'nin yayın organı olarak bilinen televizyon kanalı Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, HDP'ye olan desteğini bir kez daha ilan etti. Arslan, Kobani olayları sonrası PKK'nın talimatıyla insanları sokağa çağıran Selahattin Demirtaş'ı 'terörden uzaklığıyla bilinen biri' olarak tanımladı.

"DEMİRTAŞ TERÖRDEN UZAK BİRİ"

Ayşenur Arslan Halk TV'de yayınlanan bir programda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gerekçeleriyle tutuklu bulunan Demirtaş'ı 'terörden uzaklığıyla bilinen biri' olarak nitelendirdi. Arslan, Demirtaş'ın hapishanede tutulmasının hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığını dile getirdi.



"NEDEN CEZAEVİNDE?"

Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılması davalarını eleştiren Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan'ın Selahattin Demirtaş için kullandığı "Terörden uzaklığıyla bilinen Demirtaş'ın niye cezaevinde olduğunu kimse kimseye izah edemiyor" ifadeleri pes dedirtti.

Ayşenur Arslan'ın Selahattin Demirtaş'ı destekleyen açıklamalarına birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.



NE OLMUŞTU?

6 - 8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın PKK/YPG kontrolündeki Kobani'ye saldırması sonrası Türkiye'de sokak eylemleri düzenlendi. HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yaptığı çağrı sonrası sokaklar yaşanan çatışmalarda 37 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 108 sanıklı davanın iddianamesi geçtiğimiz aylarda. İddianamede ifade veren Mahir isimli gizli tanık, PKK'nın Demirtaş'a verdiği talimatları anlattı. Gizli tanık Mahir, verdiği ifadede Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın talimatları ile sokak ve meydanlara çıkma çağrısında bulunduğunu söyledi.