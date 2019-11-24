Halk TV, Muharrem İnce'nin konuşmasını yarıda kesti!

CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek köşesinde yazdığı "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP Genel Merkezi'ndeki çetenin ifşa olması Halk TV'yi rahatsız etti. İnce'nin konuşması devam ederken canlı yayın yarıda kesildi.