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24.11.2019

Halk TV, Muharrem İnce'nin konuşmasını yarıda kesti!

CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek köşesinde yazdığı "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP Genel Merkezi'ndeki çetenin ifşa olması Halk TV'yi rahatsız etti. İnce'nin konuşması devam ederken canlı yayın yarıda kesildi.
Son dakika: Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar SON DAKİKA: MUHARREM İNCE'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİ İÇİ KUMPASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanlığından Külliyeye giden Muharrem İnce iddiasına flaş açıklama CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN "KÜLLİYE'YE GİDEN MUHARREM İNCE" İDDİASINA FLAŞ AÇIKLAMA
CHPli Muharrem İnceden Rahmi Turanın iddialarına sert yanıt CHP'Lİ MUHARREM İNCE'DEN RAHMİ TURAN'IN İDDİALARINA SERT YANIT
Muharrem İnceden Kemal Kılıçdaroğluna yalanlama |Video MUHARREM İNCE'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YALANLAMA |VİDEO

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