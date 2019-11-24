Son dakika: Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre Muharrem İnce, “Beştepe’ye giden CHP’li” iddiaları ile gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpası hakkında Yalova’nın Elmalık köyündeki evinin önünde basın toplantısı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içindeki yaşananlara sert çok ağır sözlerle yüklendi. İnce, "Bu yalan haber çıkınca hissettim. Bunda bir tezgah var dedim. Bu partide beni yıpratmak isteyen muhalifler var." dedi. Öte yandan İnce, “Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin.” şeklinde konuştu.

CHP'li Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları ile gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi kumpası hakkında Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin konuştu. Gündeme dair bomba açıklamalarda bulundu.





Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Bu yalan haber çıkınca hissettim. Bunda bir tezgah var dedim. Bu partide beni yıpratmak isteyen muhalifler var.

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.



24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı neredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman?

"CHP ÖNCE BU PİSLİĞİ TEMİZLEMELİDİR"

CHP Türkiye'de temiz siyaset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir.

"İFTİRAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU ATTI"

Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin.

Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.

"TEK BAŞIMA KALSAM MÜCADELE EDECEĞİM"



Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BENİ SAVUNMUYORSUNUZ?"



Bu söz ortaya atıldığında "Biliyorum. Doğrudur" demek yerine. Ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. İnce çocukluğundan beri CHP'de. Bu Muharrem İnce'ye ya da CHP'nin hiçbir evladına yakışmaz demesi gerekirken "Biliyorum" diyor. Partinin sözcüsü konuşmuyor. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Kim oluyorsunuz siz de savunmuyorsunuz?

"BEN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM AMA..."



Ben bu ülkede yıllarca milletvekilliği yapmışım. Genel Başkanıma söylerim. Twit atarım. Gerekeni yapar herkesle görüşürüm. Başkan Erdoğan'la da görüşürüm. Bahçeli ile de görüşürüm. Akşener'le de görüşürüm.

DEDİKODU AK PARTİ'DEN ÇIKMIYOR Kİ, CHP'DEN ÇIKIYOR



Sen CHP'ye kumpas mı var diyorsun? CHP Genel Merkezi'nden çıkıyor. Kim kumpas kuracak sana? Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor? CHP'den mi çıkıyor? Adam kaynağım CHP'li diyor.

MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ



Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Mutlaka hesaplaşacağız. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Şunu söyledim bir arkadaşa 80 yaşında yalan yazıyor gazeteci dedim. Kendim için ne mücadelesi edeceğim.

SORU VE CEVAP KISMI



"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK, İNGİLTERE'DE GÖRÜŞMELER YAPILDI O YÜZDEN BU HABER YAPILDI" İDDİASI



Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben. Hiç öyle bir bağlantı kurmadım. Bu "Muharrem İnce saraya gitti" iddiası gibi palavra bir haber.

MÜCADELENİZE PARTİ İÇİNDE Mİ DEVAM EDECEKSİNİZ?



Bana bir daha "Mücadelenize parti içinde mi devam edeceksiniz" sorusunu sormayın. Benim için CHP bir yaşam biçimi.

Ben CHP'ye Atatürk'ün emaneti gözüyle bakıyorum. Haberi duyunca sayın Genel Başkan'a "Bu büyüyecek gelin bunu önleyelim" dedim. Beni dinlemedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DOĞRUDAN BU KUMPASIN İÇİNDE Mİ?



Ben böyle bir şey dersem partim yara alır. Ben bunu söylemem. Tekrar söylüyorum: Genel Başkan ile oturup bu kumpası çözmemiz lazım.

"Biliyorum, şaşırmadım doğrudur" dedi. O zaman kandırılmış. Erdoğan nasıl kandırıldıysa bizim Genel Başkan da öyle kandırılmış.

Sormak lazım ne biliyorsunuz o zaman? Meydan okuyorum her kimse? Ne istiyorsanız onu yaparım. Yok öyle bir şey. Birisi kuyuya bir taş atıyor sonra uğraş dur.



"GENEL MERKEZ'DEKİ ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI"

Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sözcü Gazetesi'nden Rahmi Turan bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü yazmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu ekranlarda doğrulamış ve ismi bildiğini söylemişti.



Sonrasında Başkan Erdoğan "Böyle bir iddianın sahibi iseniz açıklayın. Açıklayamıyorsanız ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığını ortaya koyabiliyor mu?" şeklinde açıklama yapmış ve Kılıçdaroğlu sessiz kalmıştı.

Muharrem İnce de bunun kendisine yönelik bir ön kesme girişimi olduğunu söyleyerek CHP yönetimini açıklama yapmaya davet etmişti.