Türkiye'nin Çelik Kubbe'sine dünyada eşi olmayan güç: Ejderha ile gökyüzünde yeni dönem!

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA ile çok daha güçlü bir hale geldi. Özellikle mini ve mikro İHA'lar ile sürü halinde gelen dron tehditlerine karşı geliştirilen sistem, klasik füze veya namlulu silah mühimmatı ateşlemeden hedeflerin elektronik devrelerini yakarak devre dışı bırakıyor. Son testlerde 51 dronu tek atışla indiren EJDERHA'nın Türkiye'nin hava savunma kapasitesine katacağı gücü, Terör ve Güvenlik Uzmanı ve Askeri Stratejist İbrahim Keleş A Haber'de değerlendirdi.