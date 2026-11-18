Altın ve gümüş bir yılın en düşük seviyelerinde! Piyasalarda düşüşün nedeni ne, yükseliş ne zaman başlayacak?

Altın ve gümüşün ons fiyatları, yüksek petrol fiyatlarının faiz artışı beklentilerini güçlendirmesi ve doların değer kazanmasıyla bir yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Peki, değerli metallerdeki düşüş ne zaman sona erecek? Altın ve gümüş fiyatlarını hangi gelişmeler etkileyecek? Piyasalardaki son durumu A Para ekibinden Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.