Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlama |Video

FOX TV'de çıktığı programda Külliye'ye gidip Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'liyi doğrulayan ve kim olduğunu bildiğini ima eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye ise tam tersini söyledi. İyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, İnce'ye o kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı. İşte konuyla ilgili Muharrem İnce'nin yaptığı açıklama ve son dakika gelişmesinin detayları...

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğü iddiası hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti tarafından yalanlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Muharrem İnce'den geldi.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Bence öyle bir isim yok" dedi.