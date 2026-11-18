Borsa ve yatırım fonlarında denetimler sıkılaşıyor! SPK Kanunu'nda kapsamlı değişiklik hazırlığı

Sermaye piyasalarında denetim ve gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. AK Parti, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören 25 maddelik kanun teklifi hazırladı. Düzenlemeyle yatırım fonlarından borsa işlemlerine kadar pek çok alanda denetimlerin güçlendirilmesi ve yaptırımların yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.