Cumhurbaşkanlığı'ndan "Külliye'ye giden Muharrem İnce" iddiasına flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li Muharrem İnce'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia eden Rahmi Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söylemişti. Adının açıklanmasından sonra açıklama yapan Talat Atilla, Külliye'ye giren araçların plakalarını da açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan iddialara net bir dille yalanlama geldi. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması:
"Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği"ni iddia etmektedir.
Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.
Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.
Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."
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