Halk TV Fransa'daki saldırıyı Türkiye'ye mal etti: Canlı yayında skandal sözler

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Terör örgütü PKK sempatizanları, saldırının Kürtleri hedef aldığını öne sürerek ülkeyi birbirine kattı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de ise söz konusu saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışıldı. Fehim Taştekin, "Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil" ifadeleriyle saldırıyı ülkemizle ilişkilendirdi.